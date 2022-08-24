إيران تنفي صلتها بجماعات استهدفت واشنطن منشآت لها في سوريا

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نفت إيران، اليوم الأربعاء، صلتها بجماعات استهدفتها واشنطن في سوريا.

وأعلن الجيش الأمريكي قبل ساعات أنه شن غارات جوية في مدينة دير الزور السورية استهدفت منشآت تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وجود صلة بين هذه الجماعات وإيران، واستنكر من جانبه الاستهداف، ووصفه بأنه "يشكل انتهاكا لسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا".

وأضاف، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أن "العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي فجر اليوم على الشعب السوري، شكل إجراء إرهابيا ضد التيارات الشعبية المناهضة للاحتلال في هذا البلد".

وذكر أن "استمرار الوجود العسكري الأمريكي في بعض المناطق بسوريا، يتعارض والقانون الدولي، كما يشكل احتلالا ونقضا للسيادة الوطنية في هذا البلد".