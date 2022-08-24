قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الإسكندرية التابع للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "لسه فاكر" من إنتاج الفرقة يعود من جديد لمسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وذلك اعتبارًا من غد الخميس، حيث تعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، ويرفع الستار في تمام الثامنة مساء.



العرض المسرحي "لسه فاكر" أحد العروض المسرحية التي أنتجتها الفرقة ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، وتقيمها الفرقة تحت إدارة المخرج محمد مرسي، وذلك لتنشيط الحركة المسرحية، وتحفيز الشباب على الإبداع.



وتدور أحداث "لسه فاكر" حول رجل يخرج من السجن بعد ذلك يقرر أن يسترجع ذكرياته وحكايته مع الفتيات في إطار إنساني، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتى دخوله السجن.



العرض في مجمله عمل إنساني رومانسي في إطار كوميدي ساخر، وهو من تأليف محمد مرسي، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد عسكر، بوسي الهواري، ومحمد أمين، إسلام صلاح، شريف غانم، صمم الديكور وليد جابر، والموسيقى لمحمد شحاتة، وإضاءة إبراهيم الفرن، وإخراج سامح الحضري.