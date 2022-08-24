خالد جلال: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام المصري

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يرى خالد جلال، مدرب البنك الأهلي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مباراة المصري البورسعيدي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وقال خالد جلال في تصريحات بعد المباراة: «تعرضا اليوم لظلم تحكيمي كبير وأخطاء تحكيمية متتالية معظم أوقات المباراة خاصة عندما احتسب الخطأ الذي أحرز منه المصري هدف التعادل في الوقت القاتل».

وأضاف: «احتسب حكم المباراة ضربة حرة غير مباشرة من داخل الـ18 رغم عدم تعمد لاعب فريق البنك الأهلي عودة الكره للحارس».

وأكمل: «غير راض تماماً عن النتيجة وكنا نستحق الفوز واضعنا فرصاً محققة كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرا».

وواصل: «مازال هناك مباراتين سنسعي للفوز بهما من أجل الحصول على المركز السادس».

وأتم خالد جلال: «لا مجال للراحة وسنبدأ الاستعداد لمواجهة إيسترن كومباني».