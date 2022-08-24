خالد جلال: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام المصري

يرى خالد جلال، مدرب البنك الأهلي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مباراة المصري البورسعيدي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وقال خالد جلال في تصريحات بعد المباراة: «تعرضا اليوم لظلم تحكيمي كبير وأخطاء تحكيمية متتالية معظم أوقات المباراة خاصة عندما احتسب الخطأ الذي أحرز منه المصري هدف التعادل في الوقت القاتل».
وأضاف: «احتسب حكم المباراة ضربة حرة غير مباشرة من داخل الـ18 رغم عدم تعمد لاعب فريق البنك الأهلي عودة الكره للحارس».
وأكمل: «غير راض تماماً عن النتيجة وكنا نستحق الفوز واضعنا فرصاً محققة كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرا».
وواصل: «مازال هناك مباراتين سنسعي للفوز بهما من أجل الحصول على المركز السادس».
وأتم خالد جلال: «لا مجال للراحة وسنبدأ الاستعداد لمواجهة إيسترن كومباني».