كشف طلال الحماد، رئيس نادي ويجان الإنجليزي، عن تطورات مفاوضاته ناديه لضم محمود جاد حارس إنبي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقال الحماد في تصريحات تلفزيونية: «عرضنا لضم محمود جاد واضح، لدينا رغبة في ضمه، والإعلام في مصر وإنجلترا يعلمان ذلك، قدمنا عرضًا بنهاية شهر يوليو الماضي»

وأضاف: «نحب أن نضيف لاعبًا عربيًا شابًا كمشروع للمستقبل، وتواصلنا مع نادي إنبي والموضوع كان يسير بشكل سهل، والصفقة كانت قريبة من الانتهاء، لكن حدث شد وجذب وأمور بسيطة عرقلت الصفقة، بعد شهرين من المفاوضات والعروض الرسمية».

وأوضح: «العرض واضح وحدثت بعد مقابلة شخصية بيني وبين أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، ظهور المفاوضات بشأن جاد للإعلام عدم احترافية من إدارة إنبي»

وأتم: «إذا حسمت الصفقة سيتم إعارة محمود جاد لناد آخر، جاد مشروع حارس مرمى قادم لمنتخب مصر، يحتاج إلى التوجيه المناسب، متفائل بإتمام صفقة جاد إلى ويجان قبل غلق سوق الانتقالات».