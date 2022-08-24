 فتح باب التقديم على موقع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح باب التقديم على موقع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

يارا صابر
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 2:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 2:06 م

أعلنت محافظة الجيزة، فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، للراغبين في المشاركة في المسابقة بمشروعاتهم، وفقا للمعايير التي تستهدفها المبادرة والتي تتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة، وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.

أوضحت المحافظة، أن الفئات المستهدف تقديم مشروعاتهم حول تلك الرؤى هى المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.


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