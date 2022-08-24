الداخلية التركية تطلق عملية جديدة في ولاية وان ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني

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أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء، إطلاق عملية جديدة ضد مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني"، وذلك في ولاية وان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن الوزارة القول في بيان إن 622 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وأكدت استمرار العمليات ضد التنظيم "حتى اجتثاثه من جذوره".

وتطلق السلطات التركية بصورة متكررة عمليات أمنية في مناطق جنوب شرق البلاد ضد مسلحي المنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة نحو 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.