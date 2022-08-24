هبوط اضطراري لمروحية تقل عاملين في قطاع النفط العراقي دون إصابات



أعلنت شركة نفط عراقية، مساء اليوم الأربعاء، أن مروحية تابعة لوزارة النفط العراقية اضطرت للهبوط بعد إقلاعها بسبب خلل فنى، مما أدى إلى اصطدامها بالأرض، دون أن تقع إصابات، وذلك في منطقة صحراوية بمحافظة كربلاء/ 120 كم غربي بغداد/.



وذكرت شركة الاستكشافات النفطية في بيان أن "عطلاً فنياً أصاب مروحية صغيرة تابعة لوزارة النفط بعد إقلاعها مباشرة مما اضطر طاقم الطائرة الى الهبوط الاضطراري، وأدى ذلك إلى اصطدام أجزاء منها بالأرض من دون وقوع إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة في المنطقة الواقعة بين النخيب وعرعر".



وأوضح البيان "أن الطائرة كانت تقل عدداً من العاملين والفنيين المرافقين لمدير عام شركة الاستكشافات النفطية خلال جولة لتفقد إحدى الفرق الزلزالية الإستكشافية العاملة في المنطقة الواقعة بين النخيب وعرعر".