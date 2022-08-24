الجيش الجزائري يعلن إحباط إدخال كمية من المواد المخدرة عبر الحدود مع المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، إحباط إدخال كمية من المواد المخدرة عبر الحدود مع المغرب.



وذكرت في بيان، بشأن الحصيلة العملياتية للجيش للفترة من 17 وحتى 23 أغسطس، أنه جرى إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ167 كيلوجراما.



وأعلنت ضبط عدد من تجار المخدرات وبندقية رشاشة وكمية من الطلقات.



وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 102 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.