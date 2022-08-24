وجه طلال الحماد رئيس نادي ويجان الإنجليزي، التهنئة لنادي الزمالك بعد حسم بطولة الدوري المصري، كاشفًا عن حقيقة التفاوض مع محمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو للانضمام لفريقه.

وقال الحماد في تصريحات تلفزيونية: «أبارك لجمهور النادي الملكي على الفوز بالدوري المصري المستحق، ومحمود شيكابالا هو اللاعب المصري الوحيد الذي أمتلك قميصه، وهو يستحق الفوز بالدوري».

وواصل: «وارد أن يكون محمد أبو جبل ضمن قائمة الحراس المطلوب التعاقد معهم، الحارس الأول للفريق مصاب، ونبحث عن حارس على استعداد للعب معنا في الدوري، وأبو جبل من ضمن القائمة التي تضم بعض الحراس، والأمر الأول والأخير يعود للمدير الفني».

ونوه: «في المستقبل سنتعاقد مع لاعبين مصريين دوليين للانضمام إلى صفوف نادي ويجان».

وأتم: «أحمد سيد زيزو نجم كبير ومكسب كبير للزمالك وللكرة المصرية، وقادر على أن يلعب في أي دوري بكل سهولة، هو لاعب متكامل وأتمنى أن يلعب في نادي أفضل من ويجان».