ضبط 1340 مخالفة متنوعة في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية تحت إشراف اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، حملة لإزالة التعديات والإشغالات على الطريق السريع الواصل بين مدينة المنصورة وميت غمر، حفاظًا على المشهد الحضاري.،

وأسفرت الحملة عن تحرير ٧٣ محضرًا وضبط ١٣٤٠ مخالفة متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق الحركة المرورية، كما تم رفع الأكشاك الخشبية التى كانت على جانبى الطريق.

ومن جهته؛ أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار حملات الإشغالات بنطاق المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، موضحا أن الحملات مستمرة على مدار الأسبوع للحفاظ على المظهر الحضارى ومنع التعديات على حرم الطريق.