حسم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول، من الرحيل بنهاية الموسم الجاري، في ظل تلقيه العديد من العروض.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": «أحمد سيد زيزو لاعب في الزمالك وعقده ممتد، صحيح لديه شرط جزائي في عقده، هو لم يتحدث فيه ولم يُفعَل هذا البند».

وأضاف: «زيزو أفضل لاعب في الدوري المصري، وطبيعي أن يأتي له عروضًا كثيرة، ومن الطبيعي أن يفكر فيها».

وواصل: «كان عندنا موسم صعب وإعجازي وجاء من بعيد جدًا، كان لدينا مشاكل فنية وتعاقدية وإدارية، واستطعنا الفوز بالدوري وكأس مصر، وسننافس على كأس مصر للموسم الحالي والسوبر المصري والسوبر المصري السعودي».

وأوضح: «أشرف بن شرقي من الشخصيات المحترمة جدًا، أعطى 100% من مستواه خلال تواجده بالزمالك، ولم يشعر الناس أنه كان متعاليًا أو متكبرًا، كان إيجابيًا داخل الملعب وخارجه، وفي النهاية رحل بشكل جيد».