السودان: لجنة الطوارئ الإنسانية تبحث الاحتياجات الفعلية للولايات المتضررة من السيول

أكدت اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية بالسودان ، أهمية التنسيق بين المركز والولايات خلال عمليات توزيع الاغاثات، بعد التأكد من التقارير اليومية التي ترد من الولايات والتي تحدد ظروف كل ولاية وجهود ديوان الزكاة فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم محمد، نيابة عن رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، لبحث الظروف الاستثنائية المرتبطة بالسيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من ولايات البلاد.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور جراهام عبد القادر، في تصريحات اليوم أن الاجتماع تطرق للجهود التي بذلتها قيادات البلاد ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي ، المجلس القومي للدفاع المدني، وزارتي الصحة الإتحادية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب ما قدمته الدول الصديقة من دعم إغاثي، فضلاً عن جهود القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والقوات النظامية الأخرى.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام ، أن الاجتماع استعرض جهود المنظمات والجمعيات والقطاع الخاص في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين المتضررين من السيول والفيضانات بولايات البلاد.

وأشار الى أن اللجنة استعرضت الأوضاع في ولايات نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وجنوب دارفور وغرب كردفان وسنار.

وقال وزير الثقافة والاعلام، إن اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية نظرت للمطالب الحقيقية لمواطني كل ولاية، لتقديم الإغاثة حسب الحاجة، ووضعت في الاعتبار الصحة البيئية وما يترتب عليها من توالد للبعوض والذباب.

داعياً الجميع للتعاون المثمر لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن اللجنة ستكون في اجتماعات دائمة.