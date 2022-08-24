تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة في الزمالك، على رحيل الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد عن الأبيض.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": «طارق دخل امتحان مكون من 10 أسئلة وأجاب على 9 ولم يجب على السؤال الأخير بالشكل الصحيح، لم أحب رحيله بهذا الشكل عن الزمالك، لقد سبب الحزن للجمهور والإدارة، لكن لا نقدر على أن ننكر تاريخه مع النادي».

وسرد: «حزين على محمد أبو جبل، كنت أرى أن الأمور كانت أسهل من ذلك، طارق وأبو جبل لو كانا فعلا مثل أوناجم وبن شرقي وطالبا ألا يستمرا مع الفريق لساعدناهما في الخروج من النادي، واللاعب في النهاية هو الذي يختار مصيره وقراره».

واسترسل: «أبو جبل لعب في الزمالك وفي النهاية هو ليس ابن النادي، انضم في 2014 ورحل، وبعد ذلك عاد وتألق، في وقت من الأوقات أجاد وأصاب، ولكني حزين بشكل كبير على طارق حامد لأنه كان قادرًا على أن يكون (كادر) في التدريب والإدارة».

وأتم: «لا أريد وضع كل الناس في سلة واحدة، لا نستطيع أن نقارن تاريخ أبو جبل بتاريخ طارق حامد».