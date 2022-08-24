قال الدكتور سامي سعد نقيب عام العلاج الطبيعي، إن هناك متغيرات دولية حول تطوير العلوم المعرفية والبرامج الخاصة بمجالات العلاج الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، أنه لا يمكن الانفصال عن توصيات منظمة الصحة العالمية أو الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن ملف كليات العلاج الطبيعي في مصر بدأ في الانتشار، حيث يصل عدد الكليات حاليا في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع أجنبية 47 كلية.

ونوه بأن هذا الأمر أعطى انطباعا وخلق حالة توتر حول زيادة أعداد الخريجين بما يؤثر سلبا على سوق العمل.

ولفت إلى أنه خلال ثلاثة أسابيع، توارد إليه أكثر من 800 طالب وولي أمر للاستسفار عن بعض الجامعات العربية للالتحاق بها.