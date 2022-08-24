نقيب الزراعيين: توجيهات بزيادة المساحات المنزرعة من السلع المستوردة

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن التوجيهات تنص على تزويد المساحات المنزرعة من السلع التي يتم استيرادها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن توجيه التوسع يشمل المحاصيل الزيتية أو الذرة.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد زراعة 3.7 مليون فدان قمح، تمثل التقاوي المعتمدة منها 40%،موضحا أن العام الجاري يشهد إنتاج 148 ألف طن من تقاوي القمح المحسنة للمرة الأولى في تاريخ مصر.

ونوه بأن زراعة تقاوي محسنة ومعتمدة تزيد من إنتاجية الأرض، لافتا إلى أن البرنامج الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنتاج التقاوي وتحسين جودتها بدأت الدولة تجني ثماره.

وأفاد بتوفر احتياطي قمح يصل إلى 350 ألف طن جاهزة أو كتغطية بنسبة 75%، فيما من المأمول أن تصل التغطية العام المقبل لـ100%.