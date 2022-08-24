ارتفاع صافي شراء المستثمرين الأفراد للسندات الكورية الجنوبية

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مشتريات مستثمري التجزئة الكوريين الجنوبيين من السندات ارتفعت خلال العام الحالي في ظل السعي نحو امتلاك أصول استثمارية ىمنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سوق الأسهم.

وبحسب بيانات الجمعية الكورية الجنوبية للاستثمار المالي اشترى المستثمرون الأفراد المحليون في كوريا الجنوبية سندات بلغ صافي قيمتها 2ر10 تريليون وون (6ر7 مليار دولار) منذ بداية العام الحالي وحتى الاثنين الماضي، وهو ما يعد أكثر من ضعف صافي قيمة مشترياتهم من السندات، خلال العام الماضي ككل وبلغ 5ر4 تريليون وون.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن سندات الشركات هي الأكثر مبيعا حيث بلغت قيمة المشتريات منها 6ر4 تريليون وون، تليها سندات المؤسسات المالية غير المصرفية بقيمة 1ر3 تريليون والسندات الحكومية بقيمة 3ر1 تريليون وون.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها صافي قيمة مشتريات مستثمري التجزئة من السندات 10 تريليونات وون منذ بدء تجميع البيانات في 2006.

وكان الرقم القياسي السابق هو 5ر6 تريليون وسُجل في 2007. وخلال الخمس سنوات الماضية، تراوح صافي قيمة مشترياتهم ما بين 3 تريليونات و 4 تريليونات وون.

في المقابل سحب مستثمرو التجزئة أموالهم من سوق الأسهم المحلية، حيث تخطى صافي بيعهم للأسهم 900 مليار وون. وفي أول 22 يومًا من هذا الشهر، بلغ صافي بيع الأسهم المحلية 3ر421 مليار وون.

ويقول مراقبو السوق إن مستثمري التجزئة يبتعدون مؤخرًا عن الأسهم إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي العالمي وزيادة التقلبات المالية.