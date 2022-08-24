البنك الدولي في ليبيا: نتطلع إلى توسيع مجالات الشراكة الثنائية

أكدت الممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا "هرت كوتميرق"، أن البنك يتطلع إلى توسيع مجالات الشراكة الثنائية سواء كانت مؤسسات محلية أو جهات أخرى بما يفضي إلى إنجاز أعمال على المستوى المحلي.

وأضافت خلال مشاركتها في أعمال منتدى شركاء التنمية ليبيا الذي بدأ أعماله في طرابلس، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، نحن منخرطون في إعادة إعمار المدن الليبية التي شهدت أحداثا مؤخرا مشاركة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات أخرى ذات صلة لمعالجة التحديات التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن البنك الدولي يشارك مع الجهات الأكاديمية التي تمثل إسهاما كبيرا في تنفيذ المهام الموكلة خاصة في مجالات التنمية والأعمار، وفق المنتدى الاقتصادي والعمل بالتعاون مع الليبيين على عقد مزيدا من مثل هذه المنتديات لتكون فرصة لمناقشة قضايا أخرى.