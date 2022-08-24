 العراق: القبض على 16 مطلوبا بتهم الإرهاب وتجارة البشر - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أغسطس 2022 2:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟
النتـائـج تصويت

العراق: القبض على 16 مطلوبا بتهم الإرهاب وتجارة البشر

الجيش العراقي
الجيش العراقي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 2:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 2:11 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على 16 مطلوبا بتهم الإرهاب وتجارة البشر في محافظتين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن القطاعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القبض على 13 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، وتمكنت خلال عمليات القبض من ضبط كدس للمواد المتفجرة يحتوي على عدد من "قذائف المدفعية".

كما تمكنت عناصر الاستخبارات في العاصمة بغداد ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة "6 من قانون الإتجار بالبشر" في منطقة الحسينية"، فيما تمكنت عناصر استخبارات ميسان من القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق أحكام المادة "4/ إرهاب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك