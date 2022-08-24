العراق: القبض على 16 مطلوبا بتهم الإرهاب وتجارة البشر

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على 16 مطلوبا بتهم الإرهاب وتجارة البشر في محافظتين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن القطاعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القبض على 13 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، وتمكنت خلال عمليات القبض من ضبط كدس للمواد المتفجرة يحتوي على عدد من "قذائف المدفعية".

كما تمكنت عناصر الاستخبارات في العاصمة بغداد ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة "6 من قانون الإتجار بالبشر" في منطقة الحسينية"، فيما تمكنت عناصر استخبارات ميسان من القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق أحكام المادة "4/ إرهاب".