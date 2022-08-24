قتيلان في إطلاق نار بواشنطن

بعد سويعات من مقتل شخص وإصابة 6 في حادث إطلاق نار بولاية ميريلاند الأمريكية، قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار في حي تروكستون سيركل في شمال غرب واشنطن.

وذكر أشان إم بنديكت، مساعد رئيس شرطة العاصمة، أن الحادث وقع فى الساعة 12:50 ظهرا، عندما نزل اثنان على الأقل من منفذي الهجوم من سيارة دفع رباعي سوداء صغيرة وفتحوا النار بمسدسات نصف آلية أو بنادق على أشخاص تجمعوا بالقرب من مبنى سكني لكبار السن، ثم لاذوا بالفرار بعد الحادث.

وأعلنت الشرطة وفاة رجلين في مكان الحادث فيما نقل ثلاثة آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات.

وتعاني منطقة تروكستون سيركل من تفشي الجريمة. ويشير بنديكت إلى أن إطلاق النار "ربما يكون مرتبطا بالمخدرات".

ويعد هذا ثاني حادث تشهده الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حيث قتل شخص وأصيب 6 آخرون في حادث إطلاق نار شمال غرب بالتيمور، أحد أكبر مدن ولاية ميريلاند.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق النار، وقع ظهر الأربعاء، في منطقتي بارك هايتس وشيرلي أفنيوز بالمدينة.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار، أو حالة المصابين.

وخلال العام الجاري، شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث إطلاق نار في بالتيمور ولوس أنجلس وشيكاغو وسياتل وغيرها، وسط جدل سياسي محتدم حول تقييد حق حمل الأسلحة في البلاد.