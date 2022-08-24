الحكومة الإسبانية تحذر من ارتفاع أسعار الطاقة خلال فصل الشتاء

حذرت الحكومة الإسبانية المواطنين من مواجهة ظروف بالغة الصعوبة خلال فصل الشتاء المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبلز، إنه في حين لا تستطيع إسبانيا التنبؤ بطبيعة الشتاء المقبل، فالمؤكد أنه سيكون صعبا للغاية.

وجاءت تصريحات روبلز لمحطة "آر.إن.إي" الإذاعية، اليوم الأربعاء، قبل يوم واحد من تصويت البرلمان على خطة مثيرة للجدل لخفض استهلاك الطاقة.

وأضافت: "سنخوض حربا صعبة للغاية لمدة ستة أشهر.. ولا توجد نهاية في الأفق"، في الوقت الذي يخفض فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا مما سيجعل فصل الشتاء أكثر صعوبة بالنسبة للأوروبيين "وعلينا أن نجهز أنفسنا".

وتشير إلى خفض تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى العديد من الدول الأوروبية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الوقت الذي تبحث فيه الشركات عن مصادر بديلة للوقود.

وانتقدت روبلز المعارضة المحافظة التي تعتزم التصويت ضد خطة حكومة اليسار لتوفير استهلاك الطاقة غدا الخميس للمطالبة بعدة تعديلات قبل التصويت لصالحها.

وتعتبر خطة خفض استهلاك الطاقة الجديدة جزءا من حزمة أوسع تنبتها إسبانيا كجزء من التزام البلاد بخطة الطوارئ للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وتتوقع إسبانيا خفض استهلاكها من الطاقة بنبسة 7% على الأفل، في حين تلتزام الدول الأخرى بتوفير 15% من الاستهلاك.