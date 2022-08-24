دارت حلقة من التساؤلات بين المواطنين بخصوص مشروع قانون الأحوال المدنية وتسجيل المواليد المثير للجدل، والذى تقدم به النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب.

ونتيجة لكثرة الأقاويل الخاصة بتجريم مشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، للأشخاص الذين يقومون بتسمية أبنائهم بأسماء محددة، قامت الشروق بمحاولة للكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الأمر، وتحري الدقة بشأن صحته.

مشروع قانون الأحوال المدنية

وفى هذا الإطار، قامت الشروق بمطالعة القوانين المنظمة لإجراءات تسمية المواليد، حتى تم التأكد من عدم وجود نصوص تحيل بين الأبوين وتسمية أبناءهم بحرية، كما لا يوجد أي نص قانوني يمنع البعض من تسمية المواليد بأسماء بعينها، وليس هناك تنظيم لتلك النقطة.

تفاصيل مشروع قانون الأحوال المدنية

أوضح النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون الأحوال المدنية بعدما طاله حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين.

وتستطيع التعرف على كل ما تريد معرفته حول مشروع قانون الأحوال المدنية وتسمية المواليد، والتي جاءت على النحو التالي:

تفاصيل مشروع قانون الأحوال المدنية وأسماء المواليد المثير للجدل

- مشروع القانون المقترح منه لا يركز على مسألة الأسماء بصفة خاصة كما يعتثد البعض.

- يشمل مشروع القانون الضوابط الموجودة في قانون الأحوال المدنية الحالي بشأن التسميات الجديدة.

- يحاول المشروع المقدم معالجة إشكاليات ساقطي القيد والإجراءات الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية.

- يحظر تسمية كل اسم خاص بأسماء الله سبحانه وتعالى.

- يسعى إلى حظر الأسماء الشاذة التي يستنكرها المجتمع، للحد من ظاهرة التنمر التي من الممكن أن تواجه حاملي تلك الأسماء.

هل تجرم القوانين الحالية في مصر إطلاق أسماء معينة على المواليد؟ مراجعة تشريعية من الشروق

وكان مشروع قانون الأحوال المدنية وتسمية المواليد المقدم من النائب الجاهل قد أثار حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة بعدما ذُكرت عدد من الأسماء الموجودة بالفعل ليجرمها منها يارا، وريماس، ولارا، وأمير، وغيرهما العديد من الأسماء التي تم ذكرها، إلا أنه اتضح أنها مجرد شائعات.