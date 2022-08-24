منى الشاذلي تخصص حلقة الليلة لـ3 سيدات حققن حلمهن بعد سنوات من العمر

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم الأربعاء، من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء، 3 سيدات فى مجالات مختلفة، قررن العودة إلى حلمهن، رغم مرور سنوات طويلة من عملهن في مجالات عمل فرضتها عليهن الحياة.



في الفقرة الأولى تحكي ريهام عياد اليوتيوبر وصانعة المحتوى الشهيرة، مقدمة برنامج "القصة وما فيها"، كيف نجحت فيديوهاتها في تحقيق ملايين المشاهدات، وكيف كانت تحلم بأن تكون مذيعة وتقف أمام الكاميرات، لكن بعد التخرج أجبرتها الحياة على الزواج ثم الإنجاب ثم التزام المنزل لتربية الأبناء، إلى أن عادت لحلمها الأول بعد سنوات طويلة.



وفي الفقرة الثانية، تكشف الدكتورة نبيلة حسن، عميد واحد من أعرق معاهد الفنون في مصر، كيف استطاعت إبهار الجمهور بأدائها على منصة تيك توك خلال الشهور الماضية، حيث خلقت حالة من التفاعل الكبير مع الجمهور بسبب القصص التي ترويها ويشيد بها المتابعون.



وتحكي الفنانة نبيلة حسن، التي جسدت بعض الأدوار في أعمال فنية لها تاريخ كبير، تفاصيل مشاركتها مع الأطفال في حلقات برنامج أبلة فضيلة، وسبب تأثرها بطريقتها في حكي القصص التي تسردها عبر فيديوهاتها.



أما القصة الثالثة فهى للدكتورة منى رجب، التي احتفظت بحقها في تحقيق حلمها بعد حوالي ربع قرن كامل، فبعدما أنجزت تجربتها في كلية الصيدلة وحققت مرادها بالزواج وإنجاب 3 أولاد، عادت من جديد للالتحاق بكلية الفنون الجميلة بعد سن 45 عاما، لتحقيق حلمها في الكتابة والرسم، لتصبح أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة، كما لخصت تجربتها في كتاب ملهم لكل من مروا بتجارب مشابهة لها.