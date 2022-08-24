جمهور القلعة فى حالة روحانية مع أمام شيخ المنشدين ياسين التهامى

فى رحاب مسرح المحكى عاش حشد ضخم من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية حالة خاصة من التجليات الروحانية خلقها شيخ المنشدين ياسين التهامى خلال الأمسية التى اقيمت ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

ومع الهتاف والتهليل حيا التهامى مريديه وتوسط فرقته على المسرح، ثم بدأ فى إنشاد مجموعة من الأشعار والقصائد الصوفية التى تفاعل معها الحضور فى مشهد يسمو بالوجدان الجمعي ويحمل الطابع الفريد لمجالس الذكر والمديح.

قبلها عبّر الفنانون عبد الرحمن بلالة وسيد إمام وفرقتهما بمواويل عن عدد من الأفكار والأحوال الشعبية، وحكايات من الفلكلور المحلى، عن طريق الموال الذى يعد من أبرز أساليب الفنون القولية المعتمدة على اللهجات الدارجة فى مختلف أنحاء مصر، ولقوا الاستحسان والقبول ببرنامج ضم هنبتدي الليلة، يابت جمالك هبشني، إحنا البلدي، متي يا كرام، الناس، بتناديني تاني ليه، لا هما زينا ولا احنا زيهم، يا ليل يا أبو الليالي وبرده المديح.