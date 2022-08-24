ندوة «روسيا في ذاكرة الكاريكاتير المصري» بمكتبة مصر العامة في كفر الدوار

نظمت مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، ندوة بعنوان: "روسيا في ذاكرة الكاريكاتير المصري"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، وحاضر فيها الباحث والكاتب عبد الله الصاوي المُتخصص في تاريخ الكاريكاتير المصري ومؤسس ومدير مشروع "ذاكرة الكاريكاتي".



وتم خلال الندوة، تقديم فيلم عن رسوم كاريكاتيرية نادرة، وشرح المحاضر التعريف الصحيح لفن الكاريكاتير وجذوره التاريخية، ورواده الأوائل، مع توضيح الأنواع الأكثر تميزًا لهذا الفن من حيث المحتوى والشكل والأسلوب.



ومن جهته، أعرب أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، عن سعادته بالتعاون المثمر بين الطرفين وأنه بصدد توقيع بروتوكول تعاون يخص محاور تعليم اللغة الروسية للمجتمع البحراوي بشهادات معتمدة مشتركة بين المركز الثقافي الروسي ومكتبة مصر العامة ووجود مكتبات رقمية داخل المكتبة بصفة دائمة.



وبدوره، أكد بافيل كاديسوك مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، على استمرار التعاون بين الطرفين في المستقبل والتعجيل بتوقيع البروتوكول في سبتمبر المقبل.