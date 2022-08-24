سيول جديدة في السودان والنيل يتجاوز المنسوب الحرج

اتسع نطاق المناطق المتضررة في السودان مع تدفق سيول جديدة، وسط تحذيرات من فيضانات قادمة بعد أن تجاوز نهر النيل المنسوب الحرج.

ووفقا لموقع "سودان تريبيون"، تواجه 16 ولاية من أصل 18 سيولا جارفة وأمطارا غزيرة، لكن لا تزال ولاية الجزيرة الأكثر تضررا، حيث اضطر آلاف الأشخاص لهجر منازلهم التي غمرتها المياه من كل اتجاه.

وكشف المتحدث باسم شرطة الدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم أمس عن ارتفاع قتلى الفيضانات والسيول إلى 89 شخصا، فضلا عن إصابة 36 آخرين.

وأشار إلى انهيار نحو 50 ألف منزل بصورة كلية وجزئية، إضافة إلى تهدم 61 مرفقا حكوميا و69 من المخازن والمتاجر.