استمرار تسجيل الإصابات والوفيات جراء كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي كورونا عالميًا اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و945 إصابة و48 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 ملايين و949 ألفا و833 إصابة والوفيات إلى 13 ألفا و508 حالات.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2062 إصابة و28 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و639 ألفا و261 إصابة والوفيات إلى 32 ألفا و112 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 413 إصابة دون تسجيل وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 240 ألفا و646 حالة، واستقرت الوفيات عند 5 آلاف و226 حالة.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 194 ألفا و223 إصابة و317 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونًا و519 ألفا و248 حالة والوفيات إلى 37 ألفا و594 حالات.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 28 ألفا و570 حالة و18 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و115 ألفا و52 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و961 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 139 ألفا و165 إصابة و63 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 مليونا و588 ألفا و640 إصابة، والوفيات إلى 26 ألفا و224 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 668 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و385 ألفا و23 حالة، وصفر وفيات واستقر الإجمالي عند 13 ألفا و681 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 544 إصابة و5 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و831 ألفا و679 حالة، والوفيات إلى 20 ألفا و338 حالة، وفقًا لصحيفة (ذا سلوفاك سبكتاتور).

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 2545 إصابة وحالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و27 ألفا و609 حالات، والوفيات إلى 40 ألفا و747 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 آلاف و548 حالة و71 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و986 ألفا و328 حالة، والوفيات إلى 329 ألفا و174 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 278 إصابة جديدة وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و567 ألفا و147 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و559 حالة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و649 إصابة جديدة و36 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 44 مليونا و368 ألفا و195 إصابة، والوفيات إلى 527 ألفا و452 حالة.

وفي روسيا، أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 40 ألفا و231 إصابة جديدة و72 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19 مليونًا و221 ألفا و602 إصابة، والوفيات إلى 383 ألفا و758 حالة.

وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و287 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و725 ألفا و110 حالات، كما تم تسجيل 17 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 1845 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 852 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و106 آلاف و589 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و267 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و338 إصابة وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و95 ألفا و623 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و177 حالة.

وفي أفغانستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 272 إصابة وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 191 ألفا و585 حالة، والوفيات إلى 7 آلاف و769 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و951 إصابة و15 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و876 ألفا و243 حالة، والوفيات إلى 19 ألفا و372 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و963 إصابة و29 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و199 ألفا و216 حالة، والوفيات إلى 66 ألفا و576 حالة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 22 إصابة دون تسجيل أية وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 113 ألفا و892 حالة والوفيات إلى 799 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 972 إصابة و6 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 893 ألفا و613 حالة، والوفيات 5 آلاف و934 حالة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 132 إصابة دون تسجيل أية وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفا و502 حالة، والوفيات إلى 757 حالة.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 14 ألفا و742 إصابة و108 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و36 ألفا و390 حالة، والوفيات إلى 47 ألفا و191 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4367 إصابة جديدة و27 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و154 ألفا و969 إصابة، والوفيات إلى 116 ألفا و936 حالة.

وفي ماليزيا، سجلت البلاد 2722 إصابة جديدة و11 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و762 ألفا و552 حالة والوفيات إلى 36 ألفا و166 حالة.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 6 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 137 ألفا و482 إصابة، ولم تسجل أي وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و56 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1587 إصابة جديدة و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و116 ألفا و916 إصابة، والوفيات إلى 6 آلاف و761 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و428 إصابة و18 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و329 ألفا و143 حالة، والوفيات إلى 157 ألفا و438 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و580 إصابة و50 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و864 ألفا و34 حالة، والوفيات إلى 61 ألفا و476 حالة.