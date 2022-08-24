التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وإيسترن كومباني في الدوري

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أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي يخوض لقاء اليوم أمام إيسترن كومباني، المُقرر إقامتها لحساب الجولة الـ 32 من الدوري العام.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

المدافعون: عصام صبحي - محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي

لاعبو الوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل

المهاجمون: أحمد مصطفى – محمد الشامي – أحمد مدبولي.

من جهته، أعلن علاء عبد العال تشكيل إيسترن كومباني للمباراة، والذي جاء على النحو التالي:

حارس المرمى: عمرو حسام

المدافعون: كمال أبو الفتوح – حسام حسن – خالد مصطفى – صابر الشيمي

لاعبو الوسط: أحمد متعب – محمد ناصر مودي – محمد الطرابلسي – أحمد حمزاوي

المهاجمون: فراس بن عيفية – عماد ميهوب.