التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وإيسترن كومباني في الدوري

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه الذي يخوض لقاء اليوم أمام إيسترن كومباني، المُقرر إقامتها لحساب الجولة الـ 32 من الدوري العام.
وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:
حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
المدافعون: عصام صبحي - محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي
لاعبو الوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل
المهاجمون: أحمد مصطفى – محمد الشامي – أحمد مدبولي.
من جهته، أعلن علاء عبد العال تشكيل إيسترن كومباني للمباراة، والذي جاء على النحو التالي:
حارس المرمى: عمرو حسام
المدافعون: كمال أبو الفتوح – حسام حسن – خالد مصطفى – صابر الشيمي
لاعبو الوسط: أحمد متعب – محمد ناصر مودي – محمد الطرابلسي – أحمد حمزاوي
المهاجمون: فراس بن عيفية – عماد ميهوب.