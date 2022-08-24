وزير الخارجية الهندي يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع البرازيل لتحقيق النمو

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار"، أهمية تبادل الخبرات مع رواد الأعمال البرازيليين من أجل المساعدة على تحقيق التقدم والنمو المتبادل بين البلدين.

جاء ذلك في معرض تدوينة نشرها الوزير الهندي على موقع تويتر اليوم الأربعاء، بشأن لقائه مع ممثلي رابطة رواد الأعمال البرازيليين أثناء زيارته التي يقوم بها حاليا للبرازيل .

وقال الوزير الهندي، إن التواجد الهندي في البرازيل يتزايد بصورة ملحوظة ، وهناك تواصل مع رواد الأعمال البرازيليين المخضرمين، وأن هذا أمر مهم، مضيفا أن الهند والبرازيل ليسا شريكين فقط، بل يمكنهما تبادل أفضل الخبرات من أجل تحقيق التقدم والنمو المتبادل.

وذكر أنه زار اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو البرازيلية، واصفا إياه بأنه أكبر اتحاد صناعي في البرازيل، وأكد مجددا أن هناك العديد من الفرص للتعاون بين البلدين في مجال الأعمال ، وذلك تحت مظلة العلاقات الثنائية التي تدعمت وتشهد نموا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندي يزور البرازيل حاليا في إطار جولة بأمريكا اللاتينية تستمر حتى يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الحالي، زار خلالها باراجواي ويختتمها بزيارة الأرجنتين.