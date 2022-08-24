تستعد سينما زاوية لإقامة فعاليات برنامج أفلام "سينما خيري بشارة" الذي يحتفي بالمخرج الكبير خيري بشارة، والتي مثلت أفلامه علامة في سينما الواقعية الجديدة المصرية خلال فترة السبعينات والثمانينات، ولا تزال تؤثر في السينما المعاصرة والعديد من مخرجي السينما من الشباب.



البرنامج المتوقع إطلاقه خلال الفترة من 9 سبتمبر المقبل إلى 5 أكتوبر المقبل، يعرض مجموعة من أهم أعمال المخرج خيري بشارة، تم ترميم بعضها مؤخراً من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالإضافة إلى ثلاث أفلام وثائقية تم ترميمها من المركز القومي للسينما.



وأكدت "زاوية" أن البرنامج يعد فرصة لإعادة اكتشاف أعمال خيري بشارة بتنوعها واختلافها، وللتعرف على المخرج الذي كثيرا ما يوصف بالمتمرد.



كما كشفت "زاوية" عن البوستر الرسمي لبرنامج "سينما خيري بشارة"، مشيرة إلى أن الهوية البصرية تصميم عمرو حسني، وأن الصورة الفوتوغرافية إهداء من المصور وليد فكري.



وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد عرض مجموعة من أفلام خيري بشارة المرممة ضمن برنامج تكريمه قبل عامين، وهي؛ "الطوق والاسورة" إنتاج 1986، و"يوم مر… يوم حلو"، إنتاج 1988، و"آيس كريم في جليم" إنتاج 1992، و"أمريكا شيكا بيكا" إنتاج 1993، و"إشارة مرور" إنتاج 1995.



أما الأفلام الوثائقية التي قام بترميمها المركز القومي للسينما وعرضت ضمن فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، هي؛ «طبيب في الأرياف- طائر النورس- صائد الدبابات».