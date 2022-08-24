زيلينسكي يشدد في كلمته أمام مجلس الأمن على أهمية استقلال بلاده

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أهمية الشاملة للدفاع عن بلاده ضد الغزو الروسي، وذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال زيلينسكي، عبر رابط فيديو، اليوم الأربعاء أمام الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "تحتفل بلادنا اليوم بعيد الاستقلال، ويمكن للجميع أن يرى الآن إلى أي مدى يتوقف العالم على استقلالنا".

وفشلت روسيا في وقت سابق اليوم في منع زيلينسكي من التحدث أمام مجلس الأمن.

وأكد زيلينسكي أنه إذا لم تتوقف روسيا الآن، "قد ينتهي الأمر بوصول القتلة الروس إلى دول أخرى - في أوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.. يتعين محاسبة روسيا على جريمة العدوان على أوكرانيا".

وبدأت روسيا غزو أراضي جارتها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.