ألمانيا تعتزم إلزام أرباب العمل بإتاحة إمكانية العمل من المنزل لعامليهم

تعتزم وزارة العمل في ألمانيا العودة مرة أخرى إلى إلزام أرباب العمل بإتاحة إمكانية العمل من المنزل للعاملين بغرض حمايتهم من الإصابة بعدوى كورونا.

جاء ذلك في مشروع قانون للائحة السلامة المهنية والحماية من مرض سارس-كوفيد-2 أعدته الوزارة واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بحلول مطلع أكتوبر على أن يستمر العمل بها حتى السابع من أبريل 2023، وكان الإلزام بإتاحة العمل من المنزل قد انتهى في مارس الماضي.

وقالت الوزارة في المسودة إن من المتوقع الآن ارتفاع أعداد حالات الإصابة مجددا.

وتنص المسودة على إلزام أرباب العمل بإعداد خطة للنظافة الصحية تتضمن تدابير حماية مجربة ومنها "تجنب الاختلاط الشخصي خلال العمل وذلك على سبيل المثال عن طريق تقليل الاستخدام المتزامن للقاعات ومن خلال تقديم عرض للعاملين يتيح العمل من المنزل".

ويتعين على أرباب العمل أن يتيحوا للعاملين القيام بأنشطة مناسبة من منازلهم في حال لم يتعارض مع ذلك أسباب قهرية ترتبط بالتشغيل، كما سيتم إلزام أرباب العمل بإتاحة إجراء اختبار كورونا مرتين أسبوعيا على الأقل لكل العاملين الذين سيواصلون العمل بالحضور الفعلي.