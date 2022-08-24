روسيا وأوكرانيا: الأمم المتحدة قلقة من احتمال محاكمة أسرى حرب أوكرانيين داخل أقفاص

وقد تحققت بي بي سي من الصور وتأكدت أنها تتطابق مع القاعة، وأنها حديثة والتُقطت خلال أربعة أو خمسة أيام ماضية.

وزعمت المخابرات الأوكرانية أن روسيا تخطط لإجراء محاكمات استعراضية لأسرى حرب أوكرانيين تم أسرهم أثناء الدفاع عن المدينة قبل أن تسقط في أيدي القوات الروسية في مايو الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي: "يبدو أن الفكرة هي احتجاز أسرى الحرب أثناء المحاكمة في هذه الأقفاص"، مضيفة أن مثل هذه الخطط "غير مقبولة" و"مهينة".

وفي بيان للأمم المتحدة، صدر الثلاثاء، قالت شامداساني: "نذكّر أن القانون الإنساني الدولي يحظر إنشاء محاكم فقط لمحاكمة أسرى الحرب، وأن حرمان أسير الحرب عمدا من حقه في محاكمة عادلة ونظامية يصل إلى مستوى جريمة حرب".

وأكدت أن الأمم المتحدة قلقة من أنه في حالة اتهام أسرى الحرب بارتكاب جرائم، فإنهم لن يحظوا بمحاكمة عادلة.