إيران تراجع الرد الأمريكي على خطة الاتحاد الأوربي لإنقاذ الاتفاق النووي



قالت إيران إنها تراجع رد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إنقاذ صاغها الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي 2015، بما في ذلك التصريحات الأمريكية بشأن التعديلات التي اقترحتها طهران.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله اليوم الأربعاء إن إيران ستعلق على رد واشنطن بمجرد اكتمال التقييم، دون تقديم مزيد من التفاصيل



وقد أكد مسؤول أوروبي أن التكتل تلقى الرد الأمريكي ونقله إلى المسؤولين الإيرانيين

ويرغب دبلوماسيون في إبرام اتفاق يعيد فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني الذي يحقق تقدما سريعا مقابل رفع العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك صادرات النفط. وقد انهار الاتفاق النووي الأصلي بعدما انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018