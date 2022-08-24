غريب وميكيسيون أساسيان في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

يسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات عندما يواجه إنبي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعادلين متتاليين وأداء باهت أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية، من أجل تصحيح الصورة امام جماهيره، بعدما حسم الزمالك التتويج باللقب.

ويواصل البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني لفريق الأهلي الاعتماد على اللاعبين الشباب مع إعطاء بعض الوقت للعائدين من الإصابات، للوقوف على شكل قائمة الفريق في الموسم الجديد، خاصة بعد قرار مجلس الإدارة باعتبار المباريات المتبقية في الدوري فترة إعداد للموسم المقبل، ومنح الراحة للاعبين الأساسيين في ظل تلاحم المواسم الثلاث الأخيرة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

المدافعون: محمد نصير - رامي ربيعة – محمد أحمد شرقية

لاعبو الوسط: لويس ميكيسون - محمد فخري – ميدو نبيل – زياد طارق

المهاجمون: صلاح محسن – أحمد سيد غريب – أحمد عبد القادر

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز الثاني، والذي خسر أمام فيوتشر لحساب الجولة ذاتها بهدف دون رد، فيما يحتل إنبي المركز الثالث عشر، برصيد 35 نقطة.