 كوريا الجنوبية تسجل تراجعا في معدل المواليد لأدنى مستوى وارتفاعا قياسيا للوفيات - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل تراجعا في معدل المواليد لأدنى مستوى وارتفاعا قياسيا للوفيات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 9:15 ص

سجل عدد الأطفال المولودين في كوريا الجنوبية مستوى منخفضا على نحو قياسي في الربع الثاني، في حين ارتفعت الوفيات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الفترة المذكورة وسط الشيخوخة السريعة وجائحة كوفيد-19، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء.

وولد ما مجموعه 59 ألفا و961 طفلا في الفترة من أبريل إلى يونيو ، بانخفاض 3ر9% عن العام السابق ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية.

ويمثل هذا أدنى رقم في أي ربع ثان منذ أن بدأت هيئة الإحصاءات في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.

وتواجه كوريا الجنوبية انخفاضا مزمنا في عدد المواليد مع تأخر العديد من الشباب عن الزواج أو إنجاب الأطفال، أو عزوفهم عن ذلك، في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المساكن، إلى جانب تغير الأعراف الاجتماعية بشأن الزواج.


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