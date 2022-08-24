توترات بكوريا الجنوبية حول وحدة الدفاع الصاروخي ثاد

تعهدت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بتأمين وصول حر إلى وحدة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد" والتي تقع في سيونغجو، على بعد 220 كيلومترا جنوب سول بحلول نهاية أغسطس، ويأتي ذلك وسط تصاعد التواترات حول تلك القاعدة، قبل أسبوع من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لتطبيع الوصول إليها على الرغم من اعتراض السكان المحليين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن التعهدات تأتي بالتزامن مع إعاقة المتظاهرين المعارضين العمليات لمنع تسليم المستلزمات والمعدات إلى القاعدة، مع تقييد الوصول إلى الوحدة بسبب المتظاهرين والتقييم المؤجل للأثر البيئي، موضحة أن السكان المحليون والناشطون يعترضون على نشر نظام ثاد بسبب مخاوف حول مخاطره المحتملة على صحة البشر والبيئة.

وأشارت إلى أنه تم تركيب نظام الدفاع الصاروخي في المنطقة الجنوبية الشرقية في عام 2017 للتعامل مع التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية، ولكن لم يتم تشغيله بكامل طاقته.

يذكر أنه منذ مايو 2021، تجرى إعادة تصميم ثكنات القاعدة ويتم إحضار مواد البناء والعمال والمستلزمات اليومية إلى القاعدة بالشاحنات مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، وقد وقعت الكثير من الاشتباكات في المنطقة بين الشرطة والمتظاهرين الذين يغلقون الطرق لمنع إدخال المستلزمات.

من المقرر أن يقوم السكان والنشطاء بتصعيد الاحتجاجات ردا على خطة الحكومة الرامية لتسهيل الوصول البري إلى القاعدة في نهاية أغسطس، كما يخططون لعقد مسيرة مشتركة مع منظمات أخرى أمام القاعدة في 3 سبتمبر، مطالبين الجيش بوقف البناء.