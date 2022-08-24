ميدو يسخر من أنباء طرد الجماهير له خلال مباراة الزمالك والاتحاد

علق أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، على الأنباء التي ترددت بشأن طرده من قبل الجماهير البيضاء في مباراة الفريق أمس الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري بالدوري.

وكانت أنباء قد ترددت حول قيام الجماهير بطرد ميدو من مدرجات الدرجة الثالثة يمين التي حضر فيها المباراة، بسبب مواقفه السابقة ضد القلعة البيضاء، واتهام البعض له بالتقرب إلى المنافسين.

ونشر ميدو فيديو قصير عبر حسابه على تويتر، يظهر فيه وسط الجماهير التي استقبلته بحفاوة وحرص البعض على التقاط الصور التذكارية معه.

يذكر أن الزمالك تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الممتاز، الذي حسم الأبيض لقبه في وقت سابق