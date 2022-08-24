بوجدانوف يلتقي سفيري السعودية والإمارات لدى موسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، مع كل من سفير المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو، تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة الملحة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن بوجدانوف ناقش، خلال لقائه مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو محمد أحمد الجابر، القضايا الدولية الملحة وتطوير العلاقات بين البلدين، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول بعض الموضوعات الإقليمية مع التركيز على الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الخليج العربي.

وأوضح البيان أن بوجدانوف، ناقش مع سفير السعودية لدى روسيا عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، القضايا ذات الأولوية بهدف مزيد من التطوير المستمر للعلاقات الروسية- السعودية في عدة مجالات، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول قضايا الساعة الدولية والشرق أوسطية.