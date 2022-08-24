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واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه لليوم الثاني ليصعد قرشا واحدا فى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

كما ارتفع قرشا واحدا بالبنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي ليسجل 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وسجل بنك إسكندرية 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

واستقر بالبنك المركزي المصري 19.11 جنيه لسعر الشراء و19.21 جنيه لسعر البيع.

وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021).

كما شهدت الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).