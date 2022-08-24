قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إعطاء أكثر من 4.7 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع حتى يوم 22 أغسطس الجاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وتلقى القصير، تقريرا اليوم، من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأشار التقرير، إلى تحصين حوالي مليونين و513 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين حوالي 2 مليون و225 ألف رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال وتتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.