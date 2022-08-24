ارتفاع ضحايا السيول في السودان إلى 89 وفاة و36 مصابا

أكد العميد عبدالجليل عبدالرحيم عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف الحالي بجميع ولايات البلاد ليصل إلى 89 حالة وفاة و36 إصابة.

وأشار عبدالجليل - في بيان صحفي صدر عن المجلس اليوم الأربعاء- إلى انهيار 19864 منزلا انهياراً كلياً في جميع انحاء السودان، و30166 انهياراً جزئياً وأكثر من 63 من المرافق العامة و69 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها أكثر 564 فدانا بمياه السيول.

وأوضح أن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار حتى الآن ولايات نهر النيل، وشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور، وأن أكثر الولايات تأثرا في مجال خسائر الأرواح هي ولاية شمال كردفان.