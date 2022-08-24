 الرئيس العراقي يبحث مع السفيرة الأمريكية تخفيف التوترات في المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي يبحث مع السفيرة الأمريكية تخفيف التوترات في المنطقة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 1:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 1:07 م

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، آليات تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، ومواجهة التقلبات الاقتصادية والتكيّف مع تغيرات المناخ التي باتت أزمة وجودية.

وأكد الجانبان خلال لقائهما اليوم في قصر السلام ببغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، على عمق العلاقة التي تجمع العراق والولايات المتحدة، وأهمية تطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الطرفان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، ومواجهة التقلبات الاقتصادية وحماية البيئة والتكيّف مع تغيرات المناخ التي باتت أزمة وجودية؛ حيث يعتبر العراق من أكثر البلدان تأثراً بأزمة المناخ في المنطقة.

وأكدت السفيرة الأمريكية تطلّع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز التعاون مع العراق، ودعم أمنه واستقراه لدوره المحوري المهم في المنطقة.


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