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صدر حديثا كتاب بعنوان: "سقوط الأقنعة" للكاتب د. أسامة السعيد، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

ويتحدث الكتاب، عن التغير في العديد من أنظمة الحكم، كما يتناول قصص صعود وسقوط الكثير من القوى والنظريات والمذاهب السياسية التي ترقبت لعقود لحظة التغير العاصف الذي شهدته المنطقة تحت مسمى "الربيع العربي".

وفي مقدمة تلك التيارات كانت قوى الإسلام السياسي التي استخدمت الثورات لتكون منعطفًا تاريخيًا لصعودها، لكن تلك المرحلة حملت في طياتها تحولات جوهرية كبرى.

وكذلك كان للإعلام وتحولات الصورة الإعلامية والذهنية لتلك القوى دور محوري في مآلات تلك القوى.

ويناقش الكتاب كيف سعت قوى الإسلام السياسي لصناعة صورتها الإعلامية، وكيف تغيرت تلك الصورة، وما التدعيات التي أدى إليها ذلك التغير.