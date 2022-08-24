مجلس السيادة بالسودان يعقد اجتماعا لتنسيق جهود درء آثار السيول والأمطار

عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري اجتماعاً ضم سفراء جمهورية مصر العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وبحضور وزير شئون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان ، ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت ووكيل أول وزارة المالية لتنسيق جهود درء آثار السيول والأمطار.

وبحث الاجتماع دور الدول العربية الشقيقة في درء آثار السيول والأمطار التي شهدتها العديد من ولايات البلاد مؤخراً.

وأوضح السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، في تصريحات صحفية اليوم عقب الاجتماع، أن الاجتماع شدّد على ضرورة مضي الدول العربية قدماً في دعم السودان خلال هذه المرحلة لمواجهة الكوارث التي خلفتها السيول والأمطار، وفق خطوات تنفيذية واضحة لمساهمات الدول العربية في هذا الجهد الإنساني النبيل، وبصورة عاجلة وسريعة تتناسب مع حجم الأضرار الماثلة.

وأشار السفير حسام عيسى، إلى المساهمات التي شرعت في تقديمها بعض الدول العربية فعلياً، بإرسال كميات من المساعدات الإنسانية للمتضررين، في مقدمتها جمهورية مصر العربية، والسعودية، وقطر.

وأضاف أن الاجتماع اتفق على أهمية التنسيق الكامل مع الجهات السودانية العاملة في الشأن الإنساني، حتى لا تحدث إزدواجية عند تقديم المساعدات وتتم الاستفادة القصوى منها من أجل غوث ومساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة.