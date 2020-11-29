قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمتحدث باسم النادي، إن الفوز ببطولة الدوري يعد تتويجًا لجهد 8 سنوات، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء عاشت سنوات صعبة قبل 2014 وعرفنا طريق البطولات بعد ذلك.

وأضاف مرتضى في تصريحات تلفزيونية: «كان عامًا صعبًا، عندما عدنا إلى النادي وجدنا فرق كاملة لم تحصل على مستحقاتها، وكانت مهمة صعبة، بجانب إيقاف القيد، ومدير فني غير قادر على تحقيق الفوز».

وأوضح: «أمير مرتضى منصور بذل جهدًا كبيرًا والمجلس دعمهم، لدينا فريق جيد ونريد أن نبني عليه، إدارة الكرة أبرمت صفقات قليلة، تقريبًا 5 صفقات فقط، والدعم سيكون في أضيق الحدود».

وواصل: «تردد أن جيسفالدو فيريرا لن يقوم بتجديد عقده، هذه شائعة، هو مستمر معنا، وأثبت هذا الموسم أنه مدرب مختلف».

وعن إنهاء شيكابالا لمشواره بعد الفوز بالدوري، أتم تصريحاته قائلا: «الزمالك لا يرمي أولاده، وشيكابالا جزء من النادي، ونرى أنه قادر على العطاء، عندما يشعر شيكابالا أنه غير قادر سندعمه، وأعتقد أن أمامه ليس أقل من موسمين مقبلين».