 الزمالك: تعاقدنا مع 5 صفقات.. وفيريرا سيجدد عقده ولا صحة لرحيله - بوابة الشروق
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الزمالك: تعاقدنا مع 5 صفقات.. وفيريرا سيجدد عقده ولا صحة لرحيله

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 7:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 7:32 ص

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمتحدث باسم النادي، إن الفوز ببطولة الدوري يعد تتويجًا لجهد 8 سنوات، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء عاشت سنوات صعبة قبل 2014 وعرفنا طريق البطولات بعد ذلك.

وأضاف مرتضى في تصريحات تلفزيونية: «كان عامًا صعبًا، عندما عدنا إلى النادي وجدنا فرق كاملة لم تحصل على مستحقاتها، وكانت مهمة صعبة، بجانب إيقاف القيد، ومدير فني غير قادر على تحقيق الفوز».

وأوضح: «أمير مرتضى منصور بذل جهدًا كبيرًا والمجلس دعمهم، لدينا فريق جيد ونريد أن نبني عليه، إدارة الكرة أبرمت صفقات قليلة، تقريبًا 5 صفقات فقط، والدعم سيكون في أضيق الحدود».

وواصل: «تردد أن جيسفالدو فيريرا لن يقوم بتجديد عقده، هذه شائعة، هو مستمر معنا، وأثبت هذا الموسم أنه مدرب مختلف».

وعن إنهاء شيكابالا لمشواره بعد الفوز بالدوري، أتم تصريحاته قائلا: «الزمالك لا يرمي أولاده، وشيكابالا جزء من النادي، ونرى أنه قادر على العطاء، عندما يشعر شيكابالا أنه غير قادر سندعمه، وأعتقد أن أمامه ليس أقل من موسمين مقبلين».


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