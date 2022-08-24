اندلع قتال حول مدينة كوبو شمالي إثيوبيا اليوم الأربعاء، بين قوات تابعة لجبهة تحرير شعب تيجراي من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى، لتنتهي بذلك هدنة صمدت نحو خمسة أشهر.

وقال سلاح الجو الإثيوبي إنه أسقط طائرة تحمل أسلحة لجبهة تيجراي، بعد أن دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من السودان، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف سلاح الجو الإثيوبي أن الطائرة تابعة لمن وصفهم بالأعداء التاريخيين لإثيوبيا.

ووصفت جبهة تحرير تيجراي بيان سلاح الجو الإثيوبي بأنه "كذب فج".

ويعدّ تجدّد القتال ضربة قوية لآمال منعقدة على محادثات سلام بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي التي تسيطر على الإقليم الشمالي.