انطلاق مناورات للطائرات المسيرة في أنحاء إيران

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انطلقت صباح اليوم الأربعاء مناورات مشتركة للطائرات المسيرة في كافة أرجاء إيران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن هذه المناورات تجرى بمشاركة 150 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع والطرازات، وتغطي كامل الأراضي الإيرانية من الخليج وبحر عمان وصولا إلى شرق البلاد وغربها وشمالها ووسطها.

وتستمر هذه المناورات الضخمة لمدة يومين.

وكان المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري قد أعلن أنه سيجري اختبار مسيرات حديثة تم إنتاجها في وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية خلال هذه المناورات.

وتابع المسؤول العسكري أنه سوف يتم خلال المناورات اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيرات.

وعلقت فارس بأن "الطائرات المسيرة الحربية الإيرانية تعتبر من أكثر أنواع هذه الطائرات تطورا وفعالية في العالم باعتراف الصديق والعدو".