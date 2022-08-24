أمين عام الناتو: سنستمر في مساعدة أوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة

أكد أمين عام حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، ينيس ستولتنبرج، إن ضرورة استمرار مساعدة الغرب لأوكرانيا رغم أنها مهمة ليست سهلة، مشيرا إلى أن "تقديم الدعم العسكري لكييف ليس بالمهمة السهلة، فالأمر يتطلب عملا شاقا، وأنا بصدد العمل مع قادة آخرين بالناتو في أوروبا وأمريكا الشمالية لتزويدنا بالدعم بشكل مستمر".

وذكر ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، "أننا نشهد دعمًا غير مسبوق من حلفاء الناتو الأوروبيين وألمانيا وكندا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم لأوكرانيا".

وأضاف: "لقد شاركت بمنتدى منصة القرم للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وكانت رسالة جميع القادة الحاضرين واضحة بأنهم يقفوا متضامنين مع أوكرانيا وسيدعموها طالما كان ذلك ضروريًا".

وعلى صعيد آخر، وجه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس نداءً لتفادي خطر وقوع كارثة نووية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وقال بابا لفاتيكان، خلال لقاء الأربعاء المفتوح بقاعة بولس السادس في الفاتيكان، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية: "إنه يجدد دعوته لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب وتجنب خطر وقوع كارثة نووية في زابوريجيا".

وأضاف أن الأفكار اليوم موجهة بشكل خاص للأطفال، والعديد من القتلى ثم العديد من اللاجئين، حيث يتواجد بإيطاليا الكثير والعديد من الجرحى وأصبح العديد من الأطفال الأوكرانيين والروس أيتامًا بعد فقدانهم آباءهم أو أمهاتهم، وأن الجميع بحاجة إلى السلام، مطالبا السلطات المسؤولة بالعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى.