الجيش الجزائري: ضبط 102 مهاجر غير شرعي خلال أسبوع

أعلن الجيش الجزائري ضبط 102 مهاجر غير شرعي، وضبط كميات من المواد المخدرة في عمليات نوعية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري، من ضبط 32 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 167 كيلوجراما.

وفي سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 102 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.