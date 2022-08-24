قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن مليوني سيارة تجوب شوارع العاصمة يوميا، غير السيارات التي تأتي للمحافظة من الخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء: "لو تخيلنا أي عدد من السيارات بيرمي منديل كلينكس في الشارع المنظر هيكون عامل إزاي".

وأشار إلى إلقاء القمامة سلوك سيئ، مؤكدا العمل على المحافظة على المنظر العام.

ولفت إلى أن مرور سيارة نقل كبيرة محملة بالرمل ولا تضع المشمع (أعلى الحمولة) في أحد الشوارع يمكن أن يشوهه في غضون خمس دقائق،بينما الهيئة تستغرق ساعتين لتنظيفه.

وأكد أن مثل هذه السلوكيات تتم مجابتها بالقانون، موضحا أن سيارة ستخالف الأمر ويتم رصدها من الكاميرات المثبتة في الشارع، سيتم تحرير مخالفة على الفور، بما ذلك سيارات الهيئة التي قد تتحرك وهي محملة بالقمامة ولا تكون منضبطة فيتم تطبيق القانون عليها.